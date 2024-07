Diretta Inghilterra-Svizzera ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf va in scena il secondo atto dei quarti di finale di Euro 2024 . Dopo le qualificazioni di Spagna e Francia , a contendersi un posto nel penultimo atto del torneo sono Inghilterra e Svizzera, seguite da Olanda e Turchia. La selezone di Southgate ha chiuso in testa al Girone al C con 5 punti - pareggiando contro Danimarca e Slovenia - per poi superare la Slovacchia agli ottavi, rimontando nel finale il vantaggio della formazione di Calzona . Un percorso dunque non privo di sbavature. Gli uomini di Yakin si sono invece fatti strada piazzandosi alle spalle della Germania nel Girone A e superando poi gli Azzurri di Spalletti nel primo match a eliminazione diretta.

Dove vedere Inghilterra-Svizzera : streaming e diretta tv

L'incontro tra le selezioni di Southgate e Yakin è in programma sabato 6 luglio alle ore 18 presso la Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf - gara diretta dall'italiano Orsato - . L'evento sarà trasmesso in chiaro su Rai Due, in diretta pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now.

Inghilterra-Svizzera : le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Gomez, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.

A disposizione: Ramsdale, Henderson, Alexander-Arnold, Trippier, Konsa, Dunk, Gallagher, Palmer, Wharton, Toney, Gordon, Watkins, Bowen, Eze.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Guehi.

Diffidati: Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Rodriguez, Akanji, Schar; Ndoye, Freuler, Xhaka, Widmer; Vargas, Aebischer; Embolo. CT: Yakin.

A disposizione: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Rieder, Okafor, Duah, Amdouni.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Freuler, Ndoye, Rodriguez, Sierro, Xhaka.

ARBITRO: Orsato (Italia). ASSISTENTI: Carbone-Giallatini, QUARTO UFFICIALE: Siebert (Germania). VAR: Irrati (Italia). ASS.VAR: Valeri (Italia)-Dankert (Germania).

