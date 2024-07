“Che squadra di m...”: Inghilterra demolita dall’ex Real Madrid

Parole che fanno discutere quelle rilasciate da Rafael van der Vaart , che ai microfoni dell'emittente olandese NOS ha criticato con qualche termine fuori luogo la prestazione dell'Inghilterra nella semifinale che ha condotto l'Olanda fuori da Euro2024 negli ultimi secondi di partita. Ad incartare la delusione per gli uomini di Koeman ci hanno pensato i cambi indovinati da Southgate: Palmer e Watkins, subentrati a quelli che erano stati gli uomini migliori dei Tre Leoni fino a quel momento - Foden e Kane - hanno confezionato un'azione perfetta che ha portato gli inglesi in finale per il secondo europeo consecutivo .

"Inghilterra squadra di mer**": che accusa!

Se c'è qualcuno a cui non è andata per niente giù la sconfitta rimediata dall'Olanda all'ultimo secondo, oltre alla miriade di tifosi olandesi presenti al Signal Iduna Park di Dortmund, quello è proprio Rafael van der Vaart: l'ex giocatore di Ajax, Real Madrid ed Amburgo, nonché ex numero 10 degli Oranje, ha rilasciato dichiarazioni tutt'altro che al miele ai microfoni di NOS, dando sfogo al suo pensiero sulla predisposizione tattica della nazionale allenata da Southgate: "Che squadra di merda sono. A poco a poco, non hanno più voluto fare nulla. Hanno giocatori di altissimo livello in campo. Questa Inghilterra... trascorre l'intera partita con il culo nella propria area e ha molta qualità in squadra. È triste".

Le critiche all'Olanda e quell'attacco a Maguire

Non sono mancati i commenti negativi rivolti ai calciatori che hanno indossato la maglia Oranje, autori non della miglior prestazione in assoluto: "Neanche noi abbiamo fatto molto. Abbiamo avuto qualche opportunità. Avremmo potuto fare di più". Non è una prima volta quella di van der Vaart nel muovere delle critiche così pesanti: ad ottobre scorso risale l'attacco alla sua ex squadra, l'Ajax: "È una squadra di merda con giocatori di merda. Ci sono giocatori che non possono mettere piede in campo". Restando invece in tema Euro 2024 non risulta essere una novità nemmeno la critica nei confronti dell'Inghilterra, con l'ex giocatore del Real Madrid che nel 2019 criticò pesantemente l'attuale difensore del Manchester United - all'epoca pilastro del reparto difensivo dei Tre Leoni - Harry Maguire: "Quando domenica vado a vedere un club amatoriale trovo tre giocatori che possono giocare come lui Penso che ogni giorno vada a casa e dica a sua moglie: "Faccio schifo, ma vengo comunque pagato bene. Pensano davvero che io sia bravo".