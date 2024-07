Chiellini e l'Inghilterra che continua a non capire: la frase in tv che spezza

La Spagna è campione d'Europa per la quarta volta . Un trionfo targato Nico Williams e Oyarzabal , che ha permesso alla Roja di ereditare il trofeo dagli Azzurri. Una marcia trionfale quella degli uomini di De La Fuente , che dopo avere chiuso il girone in testa e a punteggio pieno, si sono fatti strada fino a Berlino trascinati da giovani e indiscussi talenti, esibendo inoltre un gioco bello e letale per tutti i loro avversari. Per ultimo l'Inghilterra di Southgate , ancora una volta ko in finale dopo quella del 2021 a Wembley. Fra i testimoni del successo spagnolo, l'ex capitano della Nazionale Giorgio Chiellini , chiamato a riconsegnare la coppa prima del fischio d'inizio. "Essere parte di questa festa e portare una coppa così importante è sempre un'emozione. Mi è dispiaciuto ma è stato bello", ha dichiarato durante la diretta Sky. Chiellini è sceso sorridente sul terreno di gioco, mentre dagli spalti piovevano i fischi dei tifosi inglesi. Sorriso con cui ha poi restituito la coppa ai giocatori della Spagna al termine della gara. "Mi riporta indietro nel tempo, vedere gli inglesi così entusiasti e felici, ricordare quanto velocemente il loro umore possa cambiare", ha detto l'ex bianconero, che dopo il ko della nazionale dei Tre Leoni ha ritrovato in collegamento il suo ex compagno alla Juve Alvaro Morata - lo spagnolo è prossimo a vestire la maglia del Milan tornando così in Serie A da avversario dei bianconeri - .

Chiellini-Morata: il siparietto

"Ti volevo chiedere quanto pesasse la coppa, ma per scaramanzia ho scelto di non farlo", ha detto lo spagnolo prima di lasciarsi andare a un lungo messaggio di stima verso il proprio ex compagno di squadra. "Sono contento di vederti e che sia stato tu a portare la coppa - ha aggiunto - . Sai bene di essere sempre stato un esempio per me, come calciatore ma soprattutto come uomo. A volte mi hai pestato i piedi ma a volte te li sei pestati anche tu da solo, ma è normale. Ti ringrazio tanto per come mi hai sempre trattato. Sei stato un campione e una persona che ammiro".

Chiellini non ha nascosto l'emozione, rinnovandogli i complimenti per il successo. "Grande persona e grande attaccante. Non c'è persona migliore che potesse meritare questa soddisfazione. Il passaggio di consegne è stato bellissimo. Complimenti e goditi la vittoria". E proprio sul futuro di Morata, semprr più vicino al Milan, Chiellini si è espresso così: "Io lo riporterei alla Juve".