O'Riley, quanto vale la sua fantasia: perchè piace alla Juve e non solo

Se dal gennaio 2022 a oggi ha visto il suo valore decuplicare, anche qualcosa in più, passando da poco più di circa 2.5 milioni di euro a quasi 30, qualcosa vorrà pure dire. Tutto merito dei suoi gol e delle sue giocate che hanno contribuito a sedimentare ancora di più il predominio del Celtic nel campionato scozzese vinto nelle recenti tre edizioni. Nell’ultima annata, poi, non esattamente marginale ciò che è riuscito a firmare in campo Matthew Sean O’Riley, centrocampista offensivo dei biancoverdi, capace di mettere a segno la bellezza di 19 gol e 18 assist, di cui tre in Champions League, in un totale di 49 partite disputate. Numeri da circoletto rosso in assoluto, capaci di relativizzare il fatto che siano stati prevalentemente centrati in un campionato, quello scozzese, che non appartiene al gotha del calcio europeo. Ma il fatto che sulle sue tracce si stiano muovendo numerosi club significa che stiamo parlando di una stellina in ascesa, pronta ad aumentare la potenza della propria luce.