Kylian Mbappé, perché lo chiamano Donatello e Tartaruga Ninja

Kylian Mbappé , fresco acquisto del Real Madrid è considerato una superstar e un idolo sui social. Nel 2017 i suoi ex compagni di squadra del Psg gli hanno dato un curioso soprannome, " Donatello ", che ricorda al personaggio delle famose Tartarughe Ninja. Il giocatore, che è approdato al club francese dopo una fantastica stagione al Monaco, è stato presto collegato dai suoi colleghe al protagonista del celebre cartoon delle Tartarughe Ninja. Tra gli affettuosi scherzi diventati virali sui social, anche quello di Thiago Silva , quando ha regalato all'attaccante una maschera di Tartaruga Ninja avvolta in una scatola Dior .

Mbappé, perché è chiamato Donatello e tartaruga Ninja

Il divertente omaggio è stato fatto ai Mondiali del 2018 in Russia. Quello che era iniziato come uno scherzo è diventato ben presto un simbolo distintivo della star francese. Nelle Tartarughe Ninja, Donatello è una tartaruga viola con una grande conoscenza e padronanza delle tecnologie. Cervello del gruppo. Tanto letale e temibile quando esercita la mente e attacca con il suo bastone, è anche un sopraffino inventore e un nnja brillante, proprio come è Mbappé in campo. Anche se in realtà ha cominciato a chiamarsi così a causa della ragionevole somiglianza che ha con il personaggio. Il paragone ha preso così tanto piede sui social, che spesso i tifosi utilizzano emoticon simboleggianti una tartaruga ninja per indicarlo.