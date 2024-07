Rabiot, il Milan e i rumors Real: ecco perché la voglia Juve si è raffreddata

Rabiot, l'offerta del Milan

Che in realtà diventa un tornante, infatti ecco che spunta un’offerta di pari entità o quasi del Milan e nel frattempo i rumors sull’interessamento del Real Madrid prendono corpo. Dunque nuvoloni sempre più carichi e neri si presentano sopra la testa della Vecchia Signora e di Rabiot che ora rischia di trovarsi nella cosidedtta terra di nessuno. In questo momento è un giocatore svincolato che dopodomani darà il massimo nella semifinale contro la Spagna e in caso di vittoria si concentrerà sulla finalissima di domenica 14 luglio. Solo dal giorno successivo, quindi, dovrebbe mettere ordine al suo futuro di tesserato. Già, ma per chi? Alla Juventus, comprensibilmente, non hanno preso benissimo il comportamento di Adrien che ha portato la trattativa ai tempi supplementari e infatti, in attesa di poter andare all’attacco di Koopmeiners, ecco l’acquisto definito per Khephren Thuram dal Nizza. Per cui al momento la Juventus è coperta a centrocampo. Cavallo Pazzo sarebbe un di più. Chissà se l’offerta resterà la stessa o è destinata, a scendere.