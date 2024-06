Bellingham e Laura Celia Valk, altro che relazione: in Inghilterra svelano la verità

Assente sugli spalti all'esordio dell'Inghilterra - perdendo anche il gol di Bellingham - ad Euro2024, si è ripetuta nel match contro la Danimarca a Francoforte. Il flirt così come la relazione amorosa tra Bellingham e la modella Laura Celia Valk, potrebbe aver preso in giro migliaia di persone. I motivi? Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la presunta storia d'amore tra la stella inglese e la giovane modella olandese, potrebbe essere una grande e ben riuscita trovata pubblicitaria , dietro cui si cela il manager di un'azienda di abbigliamento PLT (Pretty Little Thing) con sede a Manchester. Laura Valk lavorerebbe infatti proprio lì come modella, e l'avvicinamento a Bellingham sarebbe iniziato ai tempi di un suo servizio fotografico a Madrid, in cui pare abbia confidato a truccatori e parrucchieri la sua frequentazione con il numero 10 della nazionale inglese.

Trovata pubblicitaria o relazione seria?

Le numerose assenze della modella allo stadio ed il fatto che non siano ancora stati visti insieme dal vivo né tantomeno sui social dall'inizio della frequentazione, ha fatto sorgere più di qualche dubbio in merito alla veridicità della loro relazione. Tra i due infatti potrebbe esserci nient'altro che l'instaurazione di una trovata pubblicitaria che sta facendo la fortuna dell'azienda d'abbigliamento PLT presso cui lavora proprio la modella Laura Celia Valk. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, un dipendente dell'azienda avrebbe contattato direttamente il giornale al momento della scoperta della conoscenza tra la modella e Jude Bellingham. Il circolo di voci sui giornali di un loro eventuale flirt, non faceva altro che rendere noto il nome dell'azienda di abbigliamento all'interno delle notizie, riportando non poca pubblicità alla Pretty Little Thing.

Il 'rapporto' con Bellingham e la vacanza a Parigi

La conoscenza tra il numero 10 e Laura Celia Valk sarebbe iniziata a seguito di un servizio fotografico a Madrid, con la modella che avrebbe dichiarato di aver trascorso del tempo presso l'abitazione di Bellingham in Spagna. Resta il fatto che mentre tutte le 'wags' erano in tribuna a sostenere i loro partner, dai social di Laura Valk è risultato fosse in vacanza a Parigi, disertando la competizione in cui è attualmente impegnato Bellingham, che in caso di vittoria di Euro2024 con l'Inghilterra potrebbe alimentare le probabilità di vederlo uscire vincitore dalla premiazione per il Pallone d'Oro. Ulteriori dettagli dunque che sembrerebbero gettare benzina sul fuoco di una notizia che, se confermata, avrebbe decisamente del clamoroso.