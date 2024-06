Mourinho boccia l'Italia: "Non ha molto talento". Poi la stoccata alla Roma

È uno Josè Mourinho al vetriolo quello che ha parlato a Rádio e Televisão de Portugal margine del match amichevole tra il suo Portogallo e la Croazia all'Estadio Nacional di Jamor. Il tecnico, che è stato da poco ufficializzato come nuovo allenatore del Fenerbahce e accolto dai tifosi come una vera rockstar, ha parlato della sua prossima esperienza in Turchia, senza dimenticare però di esprimere il suo giudizio sull'Italia in vista degli Europei e della sua ex squadra, la Roma.

Euro 2024, Mourinho stronca l'Italia Il portoghese ha parlato innanzittutto della gara a cui si apprestava ad assistere: "Sia Portogallo che Croazia arrivano con ambizione al prossimo Europeo. Una bella partita per entrambe, per confrontarsi contro una buona squadra. La Croazia ha mantenuto la struttura della generazione d'oro: sono presente oggi per vedere Livakovic (portiere croato, ndr), che allenerò al Fenerbahce".

Ma chi sono le favorite per Euro 2024 secondo Mourinho? "Portogallo, Francia, Inghilterra. Poi Germania e Spagna". Quando gli viene chiesto se anche l'Italia, detentrice del titolo, abbia possibilità di vittoria l'allenatore portoghese risponde così: "Non penso. Non è una generazione con grande talento, dubito che vinceranno di nuovo".

"Roma? Al Fenerbahce gioco per vincere" Mourinho ha parlato anche della sua nuova esperienza in Turchia, con una vera e propria stoccata alla Roma: "Il Fenerbahce potrà avere difficoltà in Europa, ma è una squadra storica a livello nazionale: lotterò per la vittoria del campionato, e questo mi motiva perché non ho avuto un'opportunità del genere alla Roma e al Tottenham. Mi manca giocare vincere senza perdere punti. Alla Roma si diceva che si giocava per vincere perché c'ero io, ma non era così, e infatti dopo la mia partenza non è cambiato nulla". E a proposito della prossima stagione col Fenerbahce, Mourinho ha parlato anche del mercato estivo: "Non c'è un budget già stabilito: la squadra è buona, ha lottato fino alla fine per vincere il campionato, ma se si vuole fare qualcosa di più a livello nazionale ed europeo serviranno degli innesti". Di mercato aveva già parlato gli scorsi giorni, snobbando i calciatori avuti alla Roma.

