Totti elogia l’Italia: “Due di loro sarebbero stati perfetti anche nel 2006”

Italia, le dichiarazioni di Totti

Totti ha speso belle parole per Scamacca, da attaccante ad attaccante: "È una brava punta, è una bestia fisicamente". Piccolo rimprovero, anche se con tono scherzoso, per Dimarco, protagonista in negativo in occasione del gol dell'Albania: "Per questo non faccio l'allenatore, un giocatore che sbaglia così lo farei uscire subito. Lui invece si è ripreso alla grande". L'ex capitano giallorosso ha poi ricordato anche i suoi momenti più belli con l'Italia: "Poter alzare la coppa del mondo è il sogno che tutti i calciatori hanno nel cassetto. Dopo l'ultimo rigore, ancora non avevo realizzato, a volte anche oggi non riesco a crederci". Infine, a proposito del successo del 2006, ha chiuso rispondendo a un'ultima domanda: "Chi dei calciatori di oggi giocherebbe in quella squadra? Tre o quattro, forse anche di più. Chiesa e Barella sarebbero stati perfetti nella rosa del Mondiale del 2006".