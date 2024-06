Morata e Buffon, Italia-Spagna da Juve: il messaggio da brividi di Alvaro

"È stata una vittoria importante". Così Alvaro Morata ha commentato con un paio di parole la vittoria della Spagna contro l' Italia . L'1-0 di Gelsenkirchen ha premiato le furie rosse che hanno guadagnato l'accesso agli ottavi e da primi nel gruppo B con una giornata d'anticipo grazie ai sei punti conquistati. Una partita in cui si è vista tutta la forza e le qualità della squadra allenata da De la Fuente , azzurri non sono pervenuti perché hanno davvero fatto pochissimo per impensierire gli iberici. L'attaccante dell' Atletico Madrid nonché capitano ha parlato a Rai Sport, anche del suo futuro e delle voci di un possibile ritorno in Italia.

L'ex Juve si è soffermato poi sulle differenze: "L'Italia è sempre l'Italia, non posso dire nulla. Penso che l'Italia non voglia giocare con noi, così come noi con loro". E ha chiuso parlando del suo futuro: "Non lo so, la verità è che non lo so. In vacanza di sicuro perché ci vado sempre, è un posto bellissimo. E' la mia seconda casa. Sicuro torno in vacanza".