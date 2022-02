Atalanta, Djimsiti da urlo: doppietta e Olympiacos ko! Sarri ko, non basta Zaccagni

Bene l'Atalanta, male la Lazio, le gare dei playoff di andata di Europa League delle due italiane hanno facce opposte. Alla Dea riesce la rimonta sull'Olympiacos con un super Djimsiti versione bomber, capace di segnare due gol in due minuti (61' e 63') e di rendere inutile la rete iniziale di Tiquinho Soares (16'). A Porto invece cadono i biancocelesti, orfani di Immobile (si sente la sua mancanza!): Sarri esulta per il gioiello di tacco di Zaccagni, ma due svarioni difensivi (colpevole Luiz Felipe) aprono la strada alla doppietta di Toni Martinez. Appuntamento per le partite di ritorno al 24 febbraio.

Doppietta di Djimsiti in 2', rimonta Atalanta! Olympiacos in campo dall'inizio con tre vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Inter M'Vila, l'ex Genoa Sokratis Papastathopoulos e Manolas, arrivato dal Napoli. La prima palla gol è per Muriel, piatto fuori. Gioca l'Atalanta, ma segnano i greci: al 16' Tiquinho Soares trova spazio poco fuori l'area, sposta il pallone sul destro e calcia di potenza a giro, centrando l'angolino e battendo Musso. Il vantaggio non modifica l'andamento della gara, la Dea domina, propone e costruisce, ma la mira sotto porta è sbagliata. Pessina va in rete al 45' ma c'è fuorigioco. Nella ripresa subito dentro Boga (fuori Muriel, problema al flessore destro) e Koopmeiners (out Pessina), sale la velocità e aumentano le occasioni sprecate. Fino al 61', quando inizia lo show di Djimsiti: va in cielo e stacca, incornando il pallone pari, poi in mischia spara al volo di destro il 2-1 al 63' e in due minuti ribalta tutto. Nonostante il vantaggio, l'Atalanta continua a macinare gioco, è così che controlla e tiene a bada l'Olympiacos senza correre pericoli. Tabellino Atalanta-Olympiacos