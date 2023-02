Sorteggio Europa League ore 12: le possibili avversarie di Juventus e Roma

NYON (SVIZZERA) - La Juventus batte 3-0 il Nantes in trasferta e vola agli ottavi di finale di Europa League. Archiviati i playoff, con l'altra italiana, la Roma, che ha superato 2-0 il Salisburgo ribaltando il ko per 1-0 dell'andata in terra austriaca, è tempo di sorteggi. Alle ore 12, a Nyon, Svizzera, verranno formati gli accoppiamenti. In tabellone non ci sarà il Barcellona che nella doppia sfida dal sapore di Champions contro il Manchester United ha avuto la peggio pareggiando 2-2 al Camp Nou nel primo round e perdendo 2-1 in rimonta al ritorno all'Old Trafford. Al sorteggio prenderanno dunque parte le 8 squadre classificatesi prime nella fase a gironi più le altre 8 che hanno vinto il playoff.

Sorteggi Europa League: diretta tv e streaming I sorteggi degli ottavi di finale di Europa League si terranno alle ore 12 a Nyon, Svizzera. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta su DAZN e Sky e in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, sul sito ufficiale della Uefa e su Uefa.tv.

Sorteggi Europa League: regole e paletti Il sorteggio vedrà l'accoppiamento fra le teste di serie, che giocheranno il ritorno in casa, e le vincitrici dei playoff. In questa fase persiste un paletto: no a derby di squadre appartenenti alla stessa federazione. Le vincitrici degli ottavi andranno ai quarti di finale, il cui sorteggio (che comprende anche le semifinali) è in programma il 17 marzo.