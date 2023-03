Juventus-Friburgo, la probabile formazione di Allegri: i dubbi sul modulo

Il tecnico dei bianconeri sembra intenzionato ad affidarsi alla soluzione più prudente (3-5-1-1), con un solo altro attaccante in appoggio a Vlahovic ma il rilancio del tris d’assi non è escluso: ecco perché. La squalifica di Kean in A però impone cautela nella gestione delle energie in attacco...

08 . 03 . 2023 13:03 1 min Europa LeagueJuventusFriburgo

