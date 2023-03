Juve, Allegri e quella frase sul tridente e sulle scelte in attacco VIDEO

Dovremo fare i conti con le difficoltà di una partita di livello europeo, giochiamo contro una squadra che è quarta in Bundesliga, che è fisica, organizzata. Quella di domani è la prima sfida e bisogna cercare di portare a casa la vittoria, sarebbe importante per il ritorno". Così, ai microfoni di Sky Sport 24, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Europa League. "De Sciglio non sarà a disposizione, Pogba vedremo domani mattina, mentre Alex Sandro ci sarà", dice il tecnico che sulla possibilità di utilizzare dal primo minuto sia Di Maria che Chiesa dice: "Devo ancora decidere, bisogna valutare anche la partita di domenica che per noi sarà molto importante e in cui non avremo Kean che è squalificato, dovrò cercare di gestire al meglio i giocatori d'attacco". La sconfitta di Roma è stata un duro colpo per la squadra, ma Allegri se la mette alle spalle: "Le energie bisogna recuperarle per forza, dobbiamo tornare a vincere in casa, domani dobbiamo mettere le basi per il passaggio del turno".