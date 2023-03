Friburgo-Juventus, Di Maria titolare. Difesa: Allegri valuta 3 alternative

TORINO - Torna Angel Di Maria, che sarà titolare giovedì, fischio d’inizio alle 18.45, allo Stade Europa-Park di Friburgo dove la Juventus va a caccia di un pass per i quarti di Europa League. Massimiliano Allegri riabbraccia il campione del mondo, tenuto a riposo contro la Sampdoria per smaltire l’affaticamento patito in Coppa, confidando che possa essere nuovamente decisivo come all’andata, quando aveva segnato di testa il gol vittoria. Con le sue giocate il Fideo può rompere gli equilibri difensivi dei tedeschi, essere un’ottimo suggeritore per Dusan Vlahovic oppure scegliere la soluzione personale. In attacco il tecnico avrà a disposizione anche Moise Kean, squalificato in campionato, mentre fino all’ultimo si valuteranno le condizioni di Federico Chiesa, alle prese con una distorsione al ginocchio destro (quello operato nel gennaio 2022 era il sinistro): i dubbi saranno sciolti, in accordo con lo staff medico, soltanto nel primo pomeriggio di domani, a ridosso della partenza della squadra per Friburgo.