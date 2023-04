Lo United non la chiude, il Siviglia tiene aperto tutto: 2-2 a Manchester

Il Manchester United non riesce ad imporsi nel primo round dei quarti di Europa League. La squadra di Ten Hag, dopo aver eliminato il Betis agli ottavi di finale, è stata fermata sul pareggio all'Old Trafford contro il Siviglia. A sbloccare la partita in favore dei padroni di casa ci ha pensato Sabitzer: il centrocampista austriaco ha realizzato una doppietta tra il 19' e il 25' portando il risultato sul 2-0 alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione di gara gli ospiti provano a reagire e trovano il gol che dimezza lo svantaggio all'85' con Navas prima di pareggiare con En Nesyri al 94'. Nel caso in cui i Red Devils riuscissero ad imporsi in trasferta se la vedranno con la vincente del confronto tra Juventus e Sporting Lisbona, con la sfida dell'andata terminata con il punteggio di 1-0 per i bianconeri.