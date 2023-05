La Juventus di Gatti riprende il Siviglia e Pogba dà la scossa in Europa

TORINO - Allo Stadium, cala il buio e poi riappare la luce in fondo al tunnel. Nell'andata della semifinale di Europa League, la Juve riprende il Siviglia (1-1) e ridà fede al suo popolo che alla fine del primo tempo aveva fischiato sonoramente. Prima il gol in avvio del marocchino En Nesyri, il più temuto alla vigilia. Poi il graffio di Gatti a tempo scaduto, irruento, determinate, l'uomo di coppa al minuto 96 e 37". La squadra di Allegri fatica a riprenderla, nonostante cambi e minuti a disposizione. La scintilla si fa attendere, nessuno inventa e tantomeno segna. Una disdetta, perché le azioni sono subito favorevoli ma i due serbi non sono in giornata: Kostic e Vlahovic sbagliano incredibilmente. L'attaccante, in particolare, davanti al portiere. Sembrava in ripresa, Dusan. Invece, una serataccia culminata nella sostituzione presa, peraltro, malissimo. Un nervosismo che ormai è compagno fedele del nove bianconero. La nota positiva è Pogba che entra, tenta i colpi, in coda a un match in salita e ripreso dalla testata di Gatti, il torinese che viene dalla gavetta e da una famiglia granata. Grande Gatti. Grande il Polpo, uomo della svolta nella Juve "animale" in campo.