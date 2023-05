Cuadrado furioso dopo il gol subito, Allegri lo richiama: "Gioca"

Nervi tesi per la Juventus nel primo tempo contro il Siviglia. Dopo un buon avvio dei bianconeri gli spagnoli si sono portati in vantaggio all'Allianz Stadium al 26' grazie al gol di En Nesyri. La rete è arrivata in seguito ad un contropiede ben orchestrato dalla squadra di Mendilibar: dopo la discesa di Alex Sandro sulla fascia sinistra e il possesso perso in seguito ad un passaggio sbagliato da parte di Di Maria, il Siviglia ha ribaltato la situazione portandosi immediatamente avanti sulla zona di campo lasciata libera dal brasiliano, da cui poi è arrivato l'assist per il gol avversario.