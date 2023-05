Spogliatoi Siviglia, l'amaro post Juve: "In casa avremo un uomo in più"

Jesus Navas, Oliver Torres , Yasine Bono e Nemanja Gudelj hanno commentato il pari per 1-1 all' Allianz Stadium tra Juve e Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League .

Juve-Siviglia 1-1, Navas e Torres: "Peccato per il gol subito all'ultimo"

Come riportato dal sito ufficiale del club spagnolo, capitan Navas ha commentato: "Siamo stati molto ordinati. Abbiamo segnato un gol, abbiamo avuto più occasioni della Juve e subito gol all'ultima azione. Siamo stati bravi in attacco e avremmo potuto segnare un altro gol. Non vediamo l'ora di giocare la partita di ritorno nel nostro stadio".

Torres ha aggiunto: "Quando siamo entrati negli spogliatoi i giocatori erano a terra a causa, disperati per il gol subito all'ultimo minuto, ma ripartiamo dalla nostra prestazione fuori casa. Sarà fondamentale rimanere positivi. In casa abbiamo sempre un giocatore in più e daremo il massimo per essere tutti felici, questo è ciò che desideriamo di più".