Siviglia-Juve, Allegri, la probabile formazione: tutti sulle spine, il motivo

Tutti sulle spine. I tifosi, che sognano a Siviglia una notte da leoni dopo quella da… gatti vissuta all’andata. E anche i giocatori, la cui asticella dell’attenzione è tenuta al picco massimo da Allegri. La partita, da un punto di vista emotivo, non ha nemmeno bisogno di essere preparata: troppo importante la posta in palio per lasciarsi scappare uno sbadiglio, troppo faticosa questa assurda stagione per farsi sfuggire sul più bello un trofeo senza lottare. Ma il tecnico bianconero non vuole reazioni umorali di fronte alla notizia di una titolarità a sorpresa o un’iniziale panchina inattesa. Per questo nell’allenamento di ieri non ha lasciato trapelare nulla sulla formazione, tra un’esercitazione tecnica e l’altra. Per questo anche stamattina, alla Continassa, non svelerà le carte ai propri giocatori. Meglio tenere tutti sulle spine, appunto.