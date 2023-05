Siviglia-Juventus 2-1: Suso e Lamela eliminano Allegri

Una stoccata di Lamela nell'overtime condanna la Juventus che termina la sua corsa europea a Siviglia , a un passo dalla finale di Budapest . Saranno gli spagnoli a contendere il trofeo alla Roma il 31 maggio, ai bianconeri non è bastato il gol di Vlahovic appena entrato in campo per portare a casa la qualificazione: Suso , anche lui entrato da poco, colpisce da fuori per il pari e nell'overtime l'altro ex Serie A di testa infila il gol decisivo per andare a sfidare la sua ex squadra.

Nell'inferno rosso del Sanchez Pizjuan Allegri sceglie Di Maria con Kean, assente dai titolari da oltre un mese, e consegna una maglia da titolare a Iling, in grandissima forma. Torna Locatelli a centrocampo, con la lucidità di Fagioli a supportarlo e il dinamismo di Rabiot. Dietro Gatti, Bremer e Danilo con Cuadrado solito pendolo di destra a controllare la dinamicità di Bryan Gil. Siviglia arrembante nei primi minuti, la Juve soffre schiacciata dietro, Kean si vede solo per un calcione rifilato a Gudelj che gli costa il primo cartellino giallo della partita, però appena i bianconeri lavorano il pallone mettono paura: Fagioli conclude a giro, palla deviata da Gudelj in corner, dall'angolo ancora Fagioli per Gatti che schiaccia ma trova Bono ben piazzato. La risposta del Siviglia al 24', colpo di testa velenosissimo sul primo palo di Ocampos e Szczesny si oppone in maniera felina fermando la palla proprio sulla riga di porta.

Di Maria, che errore! Palo di Kean!

Al 27' grandissima azione in contropiede della Juventus: Di Maria e Iling impostano, Rabiot verticalizza ancora per il Fideo che si trova a tu per tu con Bono con Kean tutto libero, la scelta di un pallonetto è completamente sballata. Partita accesa, dall'altra parte Acuna prova un missile che si infilerebbe sotto la traversa se non fosse per Szczesny ancora protagonista, ma è ancora Juve: gran palla di Di Maria per Kean che fa fuori Bade e incrocia, Bono forse sfiora quel tanto che basta per spostare il pallone sul palo.

Fagioli ko, stagione finita. Follia Cuadrado, graziato per centimetri

Finale di tempo incandescente: Gudelj abbatte Fagioli, il centrocampista ha la peggio ed è costretto a uscire in barella, si parla di frattura della clavicola con conseguente stagione finita. Dentro Paredes, che osserva l'intervento duro di Cuadrado su Bryan Gil a ridosso dell'area di rigore: il Siviglia chiede il penalty, la Juve si divora il contropiede, poi Makkelie fischia la fine della prima frazione e spiega ai giocatori spagnoli "outside", il Var ha rivisto l'azione e ha valutato l'intervento dell'esterno fuori dai 16 metri, correttamente come mostrano le immagini: questione di centimetri.