Europa League, i complimenti della Juventus al Siviglia

TORINO - Subito dopo la vittoria della settima Europa League della storia del Siviglia , conquistata dalla squadra di Mendilibar nella finale contro la Roma, sull'account Twitter della Juventus è stato pubblicato un messaggio per complimentarsi con i campioni.

Juventus, i complimenti al Siviglia

Questo il tweet della società bianconera, uscita dalla competizione in semifinale proprio contro gli spagnoli: "Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League". Un gesto di grande sportività e come sempre di grande signorilità da parte della Juventus, che rende onore ai vincitori del trofeo.