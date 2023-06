Siviglia-Roma di Europa League nella storia: un dato da record

La finale di Europa League tra Siviglia e Roma è entrata nella storia. E non solo per il risultato o per le parole di Mourinho nel post partita, ma anche per una dato particolare. Quale? La partita andata in scena alla Puskas Arena di Budapest è diventata la gara più lunga di sempre. Oltre ai tempi supplementari a far allungare ulteriormente la sfida è stato il recupero concesso: ben 26 minuti considerando tutti e quattro i tempi. Il totale? 146 minuti (Qui i gol e gli highlights).