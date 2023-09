Atalanta, buona la prima: De Ketelaere ed Ederson regolano il Rakow

Atalanta-Rakow: la cronaca

Primo tempo piuttosto complicato per l'Atalanta che ci prova con Lookman in un paio di occasioni ma il nigeriano non è preciso. Va invece vicino al gol Muriel: il suo colpo di testa sibila sopra la traversa. Gasperini suona la carica ai suoi negli spogliatoi e la Dea sfonda subito a inizio ripresa: cross pennellato di Zappacosta dall'out di destra, Charles De Ketelaere anticipa tutti e con un perfetto stacco di testa fa 1-0. Per il belga, che la scorsa stagione non aveva mai trovato la via della rete con il Milan, secondo gol da quando è a Bergamo - il primo era arrivato al Mapei Stadium nell'esordio in campionato contro il Sassuolo -. Poco dopo ci prova ancora Lookman, ma Kovacevic si supera e devia in angolo. Il raddoppio è nell'aria e arriva al 66' con il neoentrato Ederson, che prima manca il bersaglio grosso per pochissimo e poi fa 2-0 sempre di testa. Altra doppia occasione per De Ketelaere, poi Musso salva di piede sul tiro di Lederman. Piccolo problema per l'estremo difensore argentino che però rimane in campo. Il Gewiss Stadium esulta: Atalanta-Rakow finisce 2-0.