Diretta Sturm Graz-Atalanta ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

GRAZ (AUSTRIA) - Vincere e blindare il primo posto nel Gruppo D. È questo il diktat in casa Atalanta, impegnata alle 18.45 sul campo dello Sturm Graz nel terzo turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini è ha punteggio pieno dopo i successi contro Rakow (2-0 interno) e Sporting Lisbona (2-1 in trasferta) e al momento è a +3 sulla coppia formata dai portoghesi e dagli austriaci. Questi ultimi, dopo il ko all'esordio tra le mura amiche contro i lusitani (2-1), hanno battuto di misura i polacchi. "Loro sono temibili perché sono primi in classifica, in vantaggio sul Salisburgo - ha commentato il tecnico della Dea nella conferenza stampa della vigilia -. Stanno facendo bene anche in Europa, sarà una gara importante. Serviranno i muscoli? Servirà tutto, anche cuore e testa. Loro in casa si esprimono al meglio. Non è uno stadio grande ma i tifosi sono vicini al campo e c'è un calore particolare. Ci vorrà un'Atalanta adeguata, queste sono gare equilibrate che possono diventare complicate".