Atalanta, Gasperini: "De Ketelaere? Niente di grave. Contro l'Inter..."

BERGAMO - Dopo il ko contro l'Inter in campionato, l'Atalanta torna in campo in Europa League nella sfida contro lo Sturm Graz nel quarto turno della fase a gironi. Un pari all'andata per Gian Piero Gasperini che ha presentato così il prossimo match contro gli austriaci: "La matematica non è un'opinione, domani è una partita importante. Speriamo di fare un buon risultato e che la sfida con lo Sporting diventi determinante. Inizia il ritorno del gironcino, le partite cominciano ad essere decisive. Se vinciamo otterremmo la qualificazione, ma sappiamo che dobbiamo essere attenti e concentrati. Giochiamo in casa e deve essere un’ulteriore forza, serve un’ottima gara per vincere". Tanti gli assenti, ma Gasperini sottolinea: "Nessuno è un infortunio grave. Però quando hai partite così ravvicinate, tre-quattro giorni non sono sufficienti per recuperare. Questo però vale per quasi tutte le squadre, a noi non era toccato. Siamo in emergenza, cerchiamo di superarla bene. De Ketelaere ha un problema al collaterale. Infortunio abbastanza comune e banale nel calcio, ce ne sono di più seri".