Brighton, De Zerbi: “Ajax? Lo abbiamo dominato”

Il Brighton di De Zerbi sarà ospite dell' Ajax in una partita che potrà regalare molto spettacolo. Gli olandesi, dopo l'esonero di Steijn, hanno rialzato al testa con due vittorie consecutive in Eredivisie. Gli inglesi sono in un periodo di flessione in Premier League con i tre punti che non arrivano da cinque giornata. L'allenatore italiano cerca riscatto in Europa League e ha analizzato il match in conferenza stampa .

Ajax-Brighton, le dichiarazioni di De Zerbi

"Sono positivo perché amo i miei giocatori e so che sono brave persone. Vogliamo cambiare i risultati perché sappiamo che non stiamo vincendo in Premier League, ma stiamo lottando ed è un primo passo importante per essere pronti a combattere, mantenendo il nostro stile e il nostro DNA. Poi, arriveremo al risultato. Siamo una squadra giovane con giocatori giovani e un allenatore giovane. Le nostre idee e il nostro spirito ci hanno permesso di raggiungere l'Europa" - così De Zerbi ha aperto la conferenza stampa in vista del match di Europa League. Il tecnico ha parlato anche di Joao Pedro (convocato dal Brasile) e Ansu Fati, due tra i talenti più cristallini della squadra: "Non sono ancora giocatori grandi giocatori e per raggiungere il livello più alto devono lavorare di più e meglio. Ma conoscono la mia opinione perché gliel'ho già spiegata chiaramente". Su Estupinan: "Forse può giocare una parte della gara. Non voglio rischiare con lui, ma non abbiamo molte soluzioni in quella posizione".

In vista del prossimo match contro gli olandesi ha le idee chiare: "Nelle prime due partite di Europa League abbiamo giocato bene, ma non con la stessa personalità che abbiamo mostrato contro l'Ajax. Con loro abbiamo dominato e meritato di vincere. Mi aspetto di vedere lo stesso Brighton". Tuttavia, l'allenatore degli inglesi ha già notato una differenza nell'Ajax sotto la guida del nuovo allenatore ad interim John van't Schip: "Hanno vinto due partite di fila in Eredivisie. In termini di entusiasmo, coraggio e atteggiamento, credo che troveremo una squadra diversa. In termini di stile di gioco, credo sia chiaro cosa vogliono fare in campo. Hanno buoni giocatori e credo che sarà una gara completamente diversa".