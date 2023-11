Klopp: "Alisson e Diogo Jota ko". Poi l'appello: "Voglio il vero Anfield"

Liverpool-LASK, parla Klopp

Queste le parole del tecnico in sala stampa: "Alisson e Diogo Jota domani non ci saranno. Il primo ha una situazione un po' meno grave: non dovrebbe poter giocare né in questo weekend, né nel prossimo, valuteremo giorno per giorno. Diogo impiegherà un po' più tempo: non sappiamo esattamente quanto, ma lì lo stop è un po' più serio. Dobbiamo vedere. In porta fortunatamente abbiamo un'alternativa come Kelleher: meritava già un'opportunità, l'unico motivo per sorridere dopo l'infortunio di Alisson è avere un'alternativa come lui". Sulla sfida di domani e, in generale, sul periodo denso di impegni: "Siamo all’inizio del periodo più intenso di tutta la stagione. Giochiamo domani, domenica, mercoledì, sabato: è super difficile. E poi non so quale sarà la prossima partita, ma probabilmente sarà di nuovo giovedì? Ma non si tratta di qualificarsi in Europa League o altro, si tratta di vincere una partita di calcio contro un avversario davvero bravo. In trasferta col LASK abbiamo vinto, ma abbiamo avuto le nostre difficoltà nella partita, non lo abbiamo dimenticato. E, cosa più importante, loro stanno disputando un'ottima stagione. Hanno un buon metodo, sembrano ben impostati: c'è rispetto da parte nostra". Poi il tecnico ha fatto un invito ai propri tifosi...