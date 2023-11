Nunez furioso con Guardiola, necessario intervento di Klopp: cos'è successo

City-Liverpool e la lite Nunez-Guardiola

Finito un extra time di 8', triplice fischio, Manchester City e Liverpool si dividono la posta in palio. Solita stretta di mano e abbraccio caloroso tra Klopp e Guardiola, con i due tecnici che hanno da anni ormai un rapporto amichevole. Ma proprio a seguito del saluto arriva Nunez: l'attaccante dei Reds dice qualcosa all'allenatore dei Citizens, in maniera evidentemente non proprio serena. A quel punto è Klopp a dover intervenire, placando e allontanando il proprio calciatore che nel frattempo prova a discutere ancora con Guardiola. Sulla vicenda sono stati interrogati entrambi gli allenatori nel post gara. Pep, alla domanda su cosa fosse accaduto, ha semplicemente risposto: "Nulla". Come al solito irriverente la risposta di Klopp: "Non sarò io a dirti cosa sia successo perché, per una volta, sorprendentemente non ero io ad essere coinvolto. Ma non ho capito una parola". Resta dunque viva la domanda: cos'è accaduto tra Nunez e Guardiola?