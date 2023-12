Diretta Rakow-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta è già qualificata direttamente agli ottavi di finale di Euorpa League grazie al primo posto conquistato nel gruppo D con un turno di anticipo. Stasera è ospite del Rakow Czestochowa, formazione polacca che ha conquistato quattro punti e che si gioca ancora l'accesso alla fase successiva di Conference League insieme allo Sturm Graz. La squadra di Gasperini viene dal pari interno contro lo Sporting Lisbona, firmato dalla rete di Scamacca che ha garantito il primato alla formazione bergamasca. In conferenza stampa, il tecnico della Dea ha presentato così la gara: Siamo venuti qui per perdere? Siamo venuti qui per giocare, sicuramente è un'occasione per tanti di riconfermarsi e per tanti di fare qualche passo in avanti, mi sembra che facciano parte della rosa dell'Atalanta". Gasperini ha poi aggiunto:"Non ci sono esperimenti cercheremo di fare la miglior partita possibile, anche perchèabbiamo tutti i giocatori della rosa. In Europa ci sono tutte partite di livello, anche all'andata è stata una partita difficile, ci aspettiamo una partita molto seria, senza esperimenti".