Gasperini polemico verso Sporting-Atalanta: "Gara quasi non preparata"

Gasperini sul caos calendario: "Gara non preparata"

Sulla partita: "Sporting e Atalanta sono due squadre che giocano un calcio simile come disposizione tattica, ma con caratteristiche diverse. Attraverso il gioco cercano di vincere le partite. Non avrei voluto incontrarli perchè sono tra i più forti. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa il ritorno, ma dipenderà anche da quello che riusciremo a fare domani". Sulle scelte e il caos calendario: "Cerco sempre di mettere la miglior formazione possibile. L'unica vera difficoltà per noi è che stiamo giocando gare di grande livello in un periodo troppo ravvicinato. Quattro grandi partite in undici giorni, questa è una situazione che avremmo preferito non trovare. La partita con l'Inter è stata inserita dopo due mesi normali e in mezzo a delle gare importanti. Domani giochiamo una gara senza quasi averla preparata, questa è l'unica grossa difficoltà. Anticipi e posticipi dovrebbero servire a questo, per dare un po' di recupero a chi gioca in Europa". A seguire anche la conferenza di Amorim.