Diretta Sporting Lisbona-Atalanta ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LISBONA (PORTOGALLO) - Alle ore 18.45, Sporting Lisbona e Atalanta si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Le due formazioni si sono già ritrovate una contro l'altra nella fase a gironi, con i portoghesi che persero in casa (2-1) e pareggiarono a Bergamo (1-1). Alla fine la Dea ha chiuso davanti a tutti, con i lusitani che hanno dunque dovuto giocare il playoff contro gli svizzeri dello Young Boys: vittoria per 3-1 in trasferta e 1-1 in casa. La formazione di Ruben Amorim è imbattuta da nove gare e al momento comanda la classifica del campionato portoghese a +1 dal Benfica. Momento complicato, invece, per l'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, dopo aver perso con un netto 4-0 il recupero della 21ª giornata di Serie A al Meazza contro l'Inter è uscita sconfitta anche nello scontro diretto con il Bologna vedendosi ribaltare da Zirkzee (su rigore) e Ferguson il momentaneo vantaggio firmato Lookman.