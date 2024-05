"Tanto da imparare dalla migliore Atalanta di sempre": Xabi Alonso si inchina

Xabi Alonso: "Giocare bene significa..."

Il tecnico spagnolo, che di finali ne ha giocate e vinte tante da calciatore, ha proseguito: "Non parlo del mio passato con i miei giocatori, però dalle mie esperienze provo a trarre conclusioni per trasmettere un certo stato d'animo, ma senza raccontare le mie storie e le mie finali. Cerco di stare vicino ai giocatori in ogni allenamento, sto in campo con loro per dare il ritmo giusto, non voglio essere il tecnico del fine-settimana, ma quello di ogni giorno e fortunatamente ho giocatori molto ricettivi da questo punto di vista. Per me giocare bene significa essere flessibili, essere pronti a cambiare, ci sono momenti in cui devi giocare più lento, più rapido, abbiamo idee e concetti, ma bisogna sempre leggere bene le partite e gli avversari. Una parte del nostro successo è dovuta a questo, abbiamo giocatori intelligenti e con caratteristiche diverse, nel calcio di oggi bisogna adattarsi all'avversario in ogni momento".

Xabi Alonso, l'Atalanta e l'Europa League

In merito alla finale contro l'Atalanta che si disputerà mercoledì 22 maggio a Dublino, Xabi Alonso ha elogiato i suoi prossimi avversari dichiarando: "Quella nerazzurra è una squadra abbastanza unica, ha lo stesso allenatore da diversi anni, hanno un'idea molto chiara di come giocare a calcio, hanno fatto diverse stagioni positive, ma forse questa è la loro migliore annata, hanno una finale di Coppa Italia, buone chance di andare in Champions e l'obiettivo di vincere l'Europa League. Ci sono tante cose da imparare dall'Atalanta".