Mourinho show: "Mancata conferenza? Mai scappato in 24 anni. Vi spiego..."

Mourinho: "Mai scappato dalla stampa, non ho paura"

L'allenatore ha spiegato così la sua scelta: "Prima di tutto devo dire che in 24 anni di carriera calcistica non sono mai scappato da una conferenza stampa, soprattutto dopo una sconfitta. Non ho mai avuto paura dei giornalisti, delle domande che potrebbero fare, delle conferenze stampa. Non è nemmeno la prima volta, non ho creato una situazione diversa con voi. La mia mancata partecipazione alla conferenza stampa quel giorno non ha nulla a che vedere con il risultato o con qualsiasi altra cosa. C'è una situazione che è giusta o non giusta, farò lo stesso anche per le prossime partite". Il portoghese è quindi sceso nei dettagli, spiegando i problemi relativi alle tempistiche: "Non ha senso aspettare 75 minuti per una conferenza stampa. Appena è terminata la partita mi sono congratulato con l'allenatore avversario e poi sono andato subito all'intervista lampo. Dopodiché ho dovuto aspettare 70 minuti per la conferenza stampa. In realtà sono andato lì, ho aspettato alla porta e ho cercato di entrare, ma me l'hanno impedito. Ho dovuto aspettare dietro a un cancello, è una cosa che non capisco. Posso capire che il direttore tecnico della squadra ospite debba entrare per primo nella conferenza stampa, ma non era questo il caso perché entrambe le squadre erano di Istanbul. Ci dovrebbero essere dei limiti".

Mourinho attacca la stampa: "Mi mancate di rispetto"

Mourinho ha quindi attaccato la stampa turca per il comportamento nei suoi confronti: "Normalmente si aspettano 15-20 minuti per la conferenza stampa, 30 minuti se necessario. Ma aspettare 70 minuti come succede in Turchia è irrispettoso. Se pensate che vi abbia mancato di rispetto, sono io che penso che abbiate mancato di rispetto a me. Sapete a che ora abbiamo lasciato lo stadio quel giorno, anche se non ho partecipato alla conferenza stampa? Se avessi partecipato probabilmente saremmo partiti alle 3 del mattino. Il giorno dopo eravamo qui alle 10 per analizzare la partita che abbiamo giocato e la squadra dell'Union-Saint Gilloise".