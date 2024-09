Diretta Roma-Athletic Bilbao ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Conquistata la prima vittoria in campionato, la Roma debutta in Europa League alle 21 ospitando all'Olimpico l'Athletic Bilbao. Dopo un avvio complicato con Daniele De Rossi, la società giallorossa ha deciso di esonerare l'ex centrocampista affidando la panchina a Ivan Juric che, all'esordio, ha liquidato con un netto 3-0 l'Udinese grazie alle reti di Dovbyk, Dybala (su rigore) e Baldanzi. Buona la prima, dunque, per il tecnico croato ex Torino che ora vuole iniziare con il piede giusto anche nel torneo continentale. Dopo la finale di due anni fa a Budapest contro il Siviglia persa ai rigori e l'eliminazione in semifinale per mano del Bayer Leverkusen la scorsa stagione, i capitolini puntano a succedere all'Atalanta nell'albo d'oro della competizione. Buono avvio di stagione, invece, per i baschi. I biancorossi di Ernesto Valverde, dopo aver totalizzato quattro punti nelle prime quattro gare (una vittoria, un pareggio e due ko), hanno vinto le ultime tre di fila battendo una dietro l'altra Las Palmas (2-3), Celta Vigo (3-1) e Leganes (0-2). Ben 19 i precedenti dell'Atheltic Bilbao contro formazioni italiane, ma mai affrontata la Roma.