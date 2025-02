Diretta Roma-Porto ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Roma e Porto si ritrovano nell'incontro valido per il ritorno degli spareggi di Europa League. Al pareggio allo Stadio do Dragao, dove al gol di Celik nel recupero del primo tempo ha risposto Moura nella ripresa, è seguita un'accesissima contestazione da parte degli ospiti (rimasti in dieci dopo l'espulsione di Cristante) contro la direzione arbitrale e la stessa designazione Uefa di Rosetti. Gli uomini di Ranieri, a detta del tecnico confortati dall'arbitraggio di Letexier, proveranno a sfatare il tabù Porto e a conquistare dunque la qualificazione agli ottavi del torneo. I giallorossi sono reduci dal successo di campionato rimediato sul campo del Parma grazie al gol dell'ex Juve Soulé. Così anche la formazione di Anselmi, che ha rimediato un successo di misura contro il Farense. Il calendario della Roma prevede poi la sfida interna contro il Monza in programma lunedì 24 febbraio.