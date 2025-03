Diretta Viktoria Plzen-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PLZEN (REPUBBLICA CECA) - Chiuso davanti a tutti il maxi girone unico da 36 squadre, alle ore 21 la Lazio fa visita al Viktoria Plzen nell' andata degli ottavi di finale di Europa League . I biancocelesti di Marco Baroni sono reduci dall'importante successo al Meazza contro il Milan (2-1) arrivato proprio negli istanti finali grazie al calcio di rigore trasformato con grande freddezza dall'eterno Pedro. Una vittoria che ha permesso ai capitolini di mettersi alle spalle l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia patita pochi giorni prima sempre a San Siro ma contro l' Inter (2-0 firmato dall'eurogol di Marko Arnautovic e dal calcio di rigore di Hakan Calhanoglu). I cechi, invece, dopo aver chiuso 16esimi, ai playoff hanno eliminato gli ungheresi del Ferencvaros, ribaltando con il 3-0 tra le mura amiche nel ritorno il ko in trasferta per 1-0 dell'andata. Tra una settimana esatta, giovedì 13 marzo alle ore 18.45, si disputerà la gara di ritorno e chi avrà la meglio al termine del 180 minuti se la vedrà contro la vincente della doppia sfida tra Bodo/Glimt e Olympiakos.

Viktoria Plzen-Lazio: diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-Lazio, andata degli ottavi di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 alla Doosan Arena di Plzen (Repubblica Ceca) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Lazio

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. Allenatore: Koubek.

A disposizione: Tvrdon, Baier, Hejda, Plaska, Sojka, Panos, Valenta, Adu, Doski, Kopic.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Patric, Gila, Marusic, Vecino, Tchaouna.

ARBITRO: Rumsas (Lituania). ASSISTENTI: Radius-Suziedelis. IV UFFICIALE: Lukjancukas. VAR: Brand. ASS. VAR: Simenas.