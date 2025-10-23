ROMA - Reduce dalla sconfitta in Serie A contro l'Inter (0-1 firmato Bonny), costata la vetta della classifica, occupata ora dal Milan di Massimiliano Allegri, a +1, la Roma cerca il riscatto e alle ore 21 ospita allo stadio Olimpico il Viktoria Plzen nel terzo turno della fase campionato dell'Europa League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, dopo il successo all'esordio in casa del Nizza (1-2), nell'ultima uscita hanno perso tra le mura amiche contro il Lilla. Un match incredibile nel quale i capitolini hanno fallito ben tre rigori: due con Artem Dovbyk e uno con Matias Soulé. I cechi, invece, eliminati al terzo turno dei playoff di Champions League dai Glasgow Rangers, fin qui hanno racimolato quattro punti, frutto del pareggio al debutto in Ungheria contro il Ferencvaros (1-1) e del netto 3-0 interno rifilato agli svedesi del Malmö.
Roma-Viktoria Plzen: diretta tv e streaming
Roma-Viktoria Plzen, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Europa League, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ziolkowski; Wesley, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Ghilardi, Ndicka, Rensch, El Shaarawy, Hermoso, Pisilli, Cristante, Ferguson, Pellegrini, Bailey.
VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spácil; Memic, Vydra, Adu; Durosinmi. Allenatore: Hysky.
A disposizione: Bello, Havel, Hejda, Kabongo, Ladra, Markovic, Tvrdon, Zeljkovic.
ARBITRO: Meler (Turchia). ASSISTENTI: Özkara-Duran (Turchia). IV UFFICIALE: Saglam (Turchia). VAR: San (Svizzera). ASS. VAR: Brisard (Francia).
