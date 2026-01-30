Bologna, ecco l'avversaria nel playoff di Europa League: agli ottavi rischio derby con la Roma

NYON (Svizzera) - Dopo gli accoppiamenti di Champions League con le tre italiane rimaste in corsa tutte e tre protagoniste del playoff, è stato il turno dell'Europa League con il solo Bologna agli spareggi vista la qualificazione diretta agli ottavi della Roma, grazie al pari in extremis in Grecia contro il Panathinaikos firmato da Ziolkowski. Per i rossoblù di Italiano ci sarà da affrontare invece la doppia sfida aggiuntiva prima di poter entrare definitivamente tra le migliori sedici della seconda competizione europea ed ecco quale è stato il verdetto dell'urna di Nyon.

L'avversario del Bologna

Per il Bologna ci sarà il doppio appuntamento contro i norvegesi del Brann, già incontrati nella League Phase al Dall'Ara in un match giocato in gran parte in dieci contro undici e chiuso sullo 0-0. Sarà occasione di riscatto per i felsinei che essendo testa di serie giocheranno l'andata in trasferta il 19 febbraio e il ritorno in casa il 26 febbraio. Qualora il Bologna dovesse passare il turno, bisognerà tornare nuovamente ad affidarsi all'urna dei sorteggi con la possibilità di dover affrontare il Friburgo o il derby italiano contro la Roma di Gasperini. Bisognerà comunque attendere il verdetto dello spareggio.

Tutti gli accoppiamenti

Questo il sorteggio completo:

Ludogorets-Ferencvaros

Celtic-Stoccarda

affronteranno agli ottavi: Braga o Porto

Panathinaikos-Viktoria Plzen

Fenerbahce-Nottingham Forest

affronteranno agli ottavi: Betis o Midtjylland

Dinamo Zagabria-Genk

Brann-Bologna

affronteranno agli ottavi: Roma o Friburgo

Paok-Celta

Lille-Stella Rossa

affronteranno agli ottavi: Aston Villa o Lione