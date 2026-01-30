Sorteggio playoff Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta

Tutto pronto per il sorteggio Champions League per delineare così il quadro della competizione nella prima fase a eliminazione diretta. La Juve, l'Inter e l'Atalanta hanno staccato il pass per i playoff, mentre il Napoli ha salutato già il torneo. Ora le italiane sono pronte a scoprire a Nyon chi avranno lungo il loro destino, per cercare di superare un altro ostacolo e conquistare così gli ottavi di finale contro un nuovo avversario che verrà decretato il 27 febbraio. Le regole per decidere gli accoppiamenti del primo step eliminatorio sono molto semplici e le tre squadre del nostro campionato hanno anche il vantaggio di essere teste di serie e giocare così il ritorno in casa.
10:05
Dove vedere il sorteggio
Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà oggi, venerdì 30 gennaio, a Nyon. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 12 su Sky Sport 24 e in streaming su SkyGo e NOW, oltre che sul canale YouTube di Sky Sport. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
10:00
Champions League, le squadre qualificate ai playoff
Le squadre teste di serie al sorteggio:
- Real Madrid
- INTER
- Psg
- Newcastle
- JUVENTUS
- Atletico Madrid
- ATALANTA
- Bayer Leverkusen
Le squadre non teste di serie al sorteggio:
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Bruges
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodø
- Benfica