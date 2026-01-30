Tuttosport.com
Sorteggio playoff Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta

A Nyon i bianconeri e le altre italiane scopriranno contro chi giocheranno nel primo turno a eliminazione della competizione
2 min
liveblog
Sorteggio playoff Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta
Aggiorna

Tutto pronto per il sorteggio Champions League per delineare così il quadro della competizione nella prima fase a eliminazione diretta. La Juve, l'Inter e l'Atalanta hanno staccato il pass per i playoff, mentre il Napoli ha salutato già il torneo. Ora le italiane sono pronte a scoprire a Nyon chi avranno lungo il loro destino, per cercare di superare un altro ostacolo e conquistare così gli ottavi di finale contro un nuovo avversario che verrà decretato il 27 febbraio. Le regole per decidere gli accoppiamenti del primo step eliminatorio sono molto semplici e le tre squadre del nostro campionato hanno anche il vantaggio di essere teste di serie e giocare così il ritorno in casa.

10:05

Dove vedere il sorteggio

Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà oggi, venerdì 30 gennaio, a Nyon. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 12 su Sky Sport 24 e in streaming su SkyGo e NOW, oltre che sul canale YouTube di Sky Sport. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

10:00

Champions League, le squadre qualificate ai playoff

Le squadre teste di serie al sorteggio:

  • Real Madrid
  • INTER
  • Psg
  • Newcastle
  • JUVENTUS
  • Atletico Madrid
  • ATALANTA
  • Bayer Leverkusen

Le squadre non teste di serie al sorteggio:

  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos
  • Bruges
  • Galatasaray
  • Monaco
  • Qarabag
  • Bodø
  • Benfica
Nyon - Svizzera 

