Sorteggio playoff Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta

Tutto pronto per il sorteggio Champions League per delineare così il quadro della competizione nella prima fase a eliminazione diretta. La Juve, l'Inter e l'Atalanta hanno staccato il pass per i playoff, mentre il Napoli ha salutato già il torneo. Ora le italiane sono pronte a scoprire a Nyon chi avranno lungo il loro destino, per cercare di superare un altro ostacolo e conquistare così gli ottavi di finale contro un nuovo avversario che verrà decretato il 27 febbraio. Le regole per decidere gli accoppiamenti del primo step eliminatorio sono molto semplici e le tre squadre del nostro campionato hanno anche il vantaggio di essere teste di serie e giocare così il ritorno in casa.