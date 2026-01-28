Champions, i verdetti: ottavi di finale, playoff e squadre eliminate. Data e orario del sorteggio

Triplice fischio, tutto concluso: la super serata di Champions League cala il sipario al termine di una serie infinita di gol e una classifica in continuo aggiornamento. Niente da fare per le italiane che dovranno affrontare i playoff, che erano già certi, e lo faranno da teste di serie: la Juve non va oltre lo 0-0 con il Monaco. L'Inter vince a Dortmund ma non basta per entrare nelle prime otte, mentre l'Atalanta esce sconfitta nella trasferta belga. L'unico verdetto certo è l'eliminazione del Napoli, sconfitto in casa dal Chelsea in rimonta. E ora arriva il bello con la fase a eliminazione diretta, che metterà di fronte le migliori squadre d'Europa. Con chi dovranno vedersela la Juve e le italiane? Il tabellone tennistico si è formato, ma andiamo per gradi.
Champions League, il regolamento e il format
Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta:
- Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna retrocessione in un'altra coppa)
Come funzionano i playoff:
- I club classificati dal 9° al 16° posto nella classifica della fase campionato sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie.
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.
Come funzionano gli ottavi:
Le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^. A loro volta queste quattro coppie vengono abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del percorso, in stile tennistico:
- 1^ e 2^ sono accoppiate con 15^/16^ o 17^/18^
- 3^ e 4^ sono accoppiate con 13^/14^ o 19^/20^
- 5^ e 6^ sono accoppiate con 11^/12^ o 21^/22^
- 7^ e 8^ sono accoppiate con 9^/10^ e 23^/24^
Cosa succede per le squadre a pari punti
Molte squadre si sono ritrovate nel tabellone a pari punti. E si sono presi in considerazioni i seguenti criteri per stilare la classifica:
-
Differenza reti superiore nella fase di campionato.
-
Maggior numero di goal segnati nella fase campionato.
-
Maggior numero di goal segnati in trasferta nella fase campionato.
-
Maggior numero di vittorie nella fase di campionato.
-
Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato.
-
Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato.
-
Differenza reti collettiva superiore degli avversari nella fase di campionato.
-
Maggior numero di goal segnati complessivamente dagli avversari nella fase di campionato.
-
Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra in tutte le partite della fase di campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punti, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti).
-
Coefficiente club più elevato.
Ora ci siamo, diamo uno sguardo alle squadre qualificate e al tabellone...
Champions League, le squadre agli ottavi
Una serata ricca di emozioni e di cambiamenti con tutte le gare in contemporanea. Arsenal e Bayern Monaco staccano il pass rispettivamente al primo e al secondo posto, guadagnandosi così l'opportunità di giocare il ritorno in casa fino alle semifinali. Al terzo posto c'è il Liverpool con 18 punti, mentre una lunghezza dietro c'è il Tottenham, vittorioso a Francoforte con la rete anche di Kolo Muani. Dentro anche Barcellona e Chelsea: gli spagnoli vincono 4-1, mentre i blues superano 3-2 in rimonta il Napoli di Conte. In pieno recupero, e a sorpresa, arrriva anche la vittoria dello Sporting che vola quindi al settimo posto escludendo di fatto il Real Madrid. Dentro anche il Manchester City come ottava, dietro ai portoghesi per gol segnati.
Chi si è qualificato ai playoff
Il Real Madrid perde col Benfica e si fa scavalcare in classifica da diverse squadre, chiudendo così al nono posto della graduatoria con 15 punti, gli stessi dell'Inter, vittoriosa a Dortmund per 2-0, e al decimo posto in virtù della differenza reti. Dietro i nerazzurri anche Psg e Newcastle, francese avanti per i gol segnati nel corso della competizione. Passano come teste di serie anche Juventus, Atletico Madrid e Atalanta tutte con 13 punti in questo ordine in virtù della differenza reti. Chiude il pacchetto delle teste di serie il Bayer Leverkusen.
Il resto delle squadre qualificate va in questo ordine: Dortmund e Olympiacos a 11 punti. Poi quattro squadre a dieci punti con Brugge, Galatasaray, Monaco e Qarabag. Avanza anche il Bodo Glimt con nove punti e in maniera clamorosa anche il Benfica che, con un gol del portiere in pieno recupero, estromette il Marsiglia di De Zerbi e va agli spareggi in virtù della differenza reti: meno due per i portoghesi e meno tre i francesi. Oltre all'Olympique fuori anche Pafos, Union Saint Gilloise, Psv, Athletic Bilbao, Napoli, Copenaghen, Ajax, Eintracht, Slavia Praga, Villarreal e Kairat.
Con chi gioca la Juve e il tabellone completo
In virtù dei risultati dell'ultima giornata di Champions League ecco dunque com'è formato il tabellone, in attesa appunto dei sorteggi della giornata di venerdì 30 gennaio alle ore 12 a Nyon per capire le effettive gare. La Juventus affronterà una tra Club Brugge o Galatasaray, mentre agli ottavi incrocia una tra Liverpool e Tottenham. Per il resto il tabellone è così composto:
- Atalanta o Bayer Leverkusen contro Borussia Dortmund o Olympiacos (Arsenal o Bayern Monaco agli ottavi)
- Real Madrid o Inter contro Bodo Glimt o Benfica (Sporting o Manchester City agli ottavi)
- Psg o Newcastle contro Monaco o Qarabag (Barcellona o Chelsea agli ottavi)
- Juve o Atletico Madrid contro Club Brugge o Galatasaray (Liverpool o Tottenham agli ottavi)
