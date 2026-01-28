Champions, i verdetti: ottavi di finale, playoff e squadre eliminate. Data e orario del sorteggio

Una serata ricca di emozioni e di cambiamenti con tutte le gare in contemporanea. Arsenal e Bayern Monaco staccano il pass rispettivamente al primo e al secondo posto, guadagnandosi così l'opportunità di giocare il ritorno in casa fino alle semifinali. Al terzo posto c'è il Liverpool con 18 punti, mentre una lunghezza dietro c'è il Tottenham , vittorioso a Francoforte con la rete anche di Kolo Muani. Dentro anche Barcellona e Chelsea : gli spagnoli vincono 4-1, mentre i blues superano 3-2 in rimonta il Napoli di Conte . In pieno recupero, e a sorpresa, arrriva anche la vittoria dello Sporting che vola quindi al settimo posto escludendo di fatto il Real Madrid. Dentro anche il Manchester City come ottava, dietro ai portoghesi per gol segnati.

Chi si è qualificato ai playoff

Il Real Madrid perde col Benfica e si fa scavalcare in classifica da diverse squadre, chiudendo così al nono posto della graduatoria con 15 punti, gli stessi dell'Inter, vittoriosa a Dortmund per 2-0, e al decimo posto in virtù della differenza reti. Dietro i nerazzurri anche Psg e Newcastle, francese avanti per i gol segnati nel corso della competizione. Passano come teste di serie anche Juventus, Atletico Madrid e Atalanta tutte con 13 punti in questo ordine in virtù della differenza reti. Chiude il pacchetto delle teste di serie il Bayer Leverkusen.

Il resto delle squadre qualificate va in questo ordine: Dortmund e Olympiacos a 11 punti. Poi quattro squadre a dieci punti con Brugge, Galatasaray, Monaco e Qarabag. Avanza anche il Bodo Glimt con nove punti e in maniera clamorosa anche il Benfica che, con un gol del portiere in pieno recupero, estromette il Marsiglia di De Zerbi e va agli spareggi in virtù della differenza reti: meno due per i portoghesi e meno tre i francesi. Oltre all'Olympique fuori anche Pafos, Union Saint Gilloise, Psv, Athletic Bilbao, Napoli, Copenaghen, Ajax, Eintracht, Slavia Praga, Villarreal e Kairat.