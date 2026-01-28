Napoli-Chelsea, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni, Conte se non vince è fuori

NAPOLI - Il Napoli si gioca il futuro in Champions League contro il Chelsea in un match senza appello: la vittoria garantirebbe il passaggio del turno, mentre la sconfitta decreterebbe l'eliminazione. Antonio Conte dovrà affrontare l'emergenza infortuni contro un avversario - recentemente passato dall'ex compagno di squadra alla Juventus Enzo Maresca a Liam Rosenior - che occupa l'ultimo posto utile per l'accesso diretto agli ottavi, rendendo l'impresa ancora più complessa per gli azzurri, attualmente primi tra gli esclusi.
19:15
Napoli, è crisi profonda: Conte chiamato all'impresa
I guai muscolari non danno tregua e il 3-0 con la Juve è arrivato dopo cinque gare in cui è stata registrata una sola vittoria LEGGI TUTTO
19:00
Statistiche: i numeri di Napoli e Chelsea
Ecco tutti i dati delle due squadre relativi alla Champions League
18:45
"Napoli su Alisson Santos"
Dopo le partenze di Lang e Lucca e l'arrivo di Giovane dal Verona, gli azzurri guardano in casa Sporting per rinforzare ulteriormente l'attacco
18:30
Conte boom, Spalletti nel mirino
L'allenatore del Napoli non le manda a dire e risponde così alla frase del tecnico bianconero
18:15
Champions, la situazione
Mancano poco poco più di novanta minuti per la fine della fase a girone unico della competizione: cosa serve alle italiane
18:00
Le probabili formazioni
Il Napoli scende in campo al Maradona contro il Chelsea nell'ultima giornata del super girone di Champions League: QUI i possibili 11 di Conte e Rosenior