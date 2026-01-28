Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Chelsea, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni, Conte se non vince è fuori

Gli azzurri, attualmente primi tra gli esclusi, sfideranno i Blues recentemente passati da Maresca a Rosenior
3 min
liveblogNapoli-Chelseachampions league 
Napoli
Napoli
Chelsea
Chelsea
21:00
Champions League - 28.01.2026
Diego Armando Maradona

TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
21:00
Chelsea
Aggiorna

NAPOLI - Il Napoli si gioca il futuro in Champions League contro il Chelsea in un match senza appello: la vittoria garantirebbe il passaggio del turno, mentre la sconfitta decreterebbe l'eliminazione. Antonio Conte dovrà affrontare l'emergenza infortuni contro un avversario - recentemente passato dall'ex compagno di squadra alla Juventus Enzo Maresca a Liam Rosenior - che occupa l'ultimo posto utile per l'accesso diretto agli ottavi, rendendo l'impresa ancora più complessa per gli azzurri, attualmente primi tra gli esclusi.

19:15

Napoli, è crisi profonda: Conte chiamato all'impresa

I guai muscolari non danno tregua e il 3-0 con la Juve è arrivato dopo cinque gare in cui è stata registrata una sola vittoria LEGGI TUTTO

19:00

Statistiche: i numeri di Napoli e Chelsea

Ecco tutti i dati delle due squadre relativi alla Champions League

18:45

"Napoli su Alisson Santos"

Dopo le partenze di Lang e Lucca e l'arrivo di Giovane dal Verona, gli azzurri guardano in casa Sporting per rinforzare ulteriormente l'attacco

18:30

Conte boom, Spalletti nel mirino

L'allenatore del Napoli non le manda a dire e risponde così alla frase del tecnico bianconero

18:15

Champions, la situazione

Mancano poco poco più di novanta minuti per la fine della fase a girone unico della competizione: cosa serve alle italiane

18:00

Le probabili formazioni

Il Napoli scende in campo al Maradona contro il Chelsea nell'ultima giornata del super girone di Champions League: QUI i possibili 11 di Conte e Rosenior

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS