Champions, la situazione di Juve-Inter-Atalanta-Napoli: le combinazioni per gli ottavi e i playoff

Avete presente lo spiegone che Stanis illustra alla figlia di Mazinga in Boris? Ecco, ora facciamo lo stesso con la Champions League. Tutto è ancora in bilico per molte squadre, anche per chi come Arsenal e Bayern Monaco è già certo degli ottavi di finale. Infatti ci sono le prime due posizioni da difendere, visto che garantirebbero un vantaggio nella fase a eliminazione diretta, ovvero giocare il ritorno in casa fino alla semifinale, mentre la terza e la quarta lo faranno fino ai quarti. Se una testa di serie viene eliminata, chi la butta fuori assorbe tutti i suoi diritti nel tabellone. Ma veniamo alle italiane: Atalanta, Inter e Juve sono certe dei playoff e hanno ancora qualche speranza di arrivare nelle prime otto, mentre il Napoli deve vincere contro il Chelsea visto che con un pari servirebbe poi veramente un miracolo. Andiamo per gradi e vediamo tutte le situazioni, partendo dal regolamento Champions.
Champions League, il regolamento e il format
Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta:
- Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna retrocessione in un'altra coppa)
Come funzionano i playoff:
- I club classificati dal 9° al 16° posto nella classifica della fase campionato sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie.
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.
Come funzionano gli ottavi:
Le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^. A loro volta queste quattro coppie vengono abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del percorso, in stile tennistico:
- 1^ e 2^ sono accoppiate con 15^/16^ o 17^/18^
- 3^ e 4^ sono accoppiate con 13^/14^ o 19^/20^
- 5^ e 6^ sono accoppiate con 11^/12^ o 21^/22^
- 7^ e 8^ sono accoppiate con 9^/10^ e 23^/24^
Cosa succede in caso di pari punti?
Molte squadre potrebbero ritrovarsi nel tabellone a pari punti. E in tal caso, si andrebbero a considerare i seguenti criteri:
-
Differenza reti superiore nella fase di campionato.
-
Maggior numero di goal segnati nella fase campionato.
-
Maggior numero di goal segnati in trasferta nella fase campionato.
-
Maggior numero di vittorie nella fase di campionato.
-
Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato.
-
Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato.
-
Differenza reti collettiva superiore degli avversari nella fase di campionato.
-
Maggior numero di goal segnati complessivamente dagli avversari nella fase di campionato.
-
Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra in tutte le partite della fase di campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punti, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti).
-
Coefficiente club più elevato.
Ma ora passiamo alle squadre italiane e cosa devono sperare in vista dell'ultima giornata della League Phase di Champions, stando alla classifica attuale.
Napoli, cosa serve per centrare gli ottavi
La situazione del Napoli è quella più delicata, visto che al momento la squadra di Antonio Conte è al 25° posto e fuori dalla fase a eliminazione diretta della competizione. Nell'ultimo match al Maradona è pronto ad arrivare il Chelsea, che ha bisogno di punti per provare ad entrare nelle prime otto. Ma vediamo cosa serve ai partenopei per centrare i playoff:
- Il Napoli batte il Chelsea e almeno una fra Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Bayer Leverkusen, Psv, Athletic Bilbao e Olympiacos non vince;
- Se il Napoli pareggia col Chelsea, è necessaria la sconfitta con due gol di scarto del Bayer Leverkusen oppure la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic Bilbao per entrare tra le prime 24.
La situazone dell'Atalanta
L'Atalanta dopo la sconfitta interna contro l'Athletic ha gettato una grande possibilità di entrare nella top 8 e quindi evitare i playoff. Ora andrà agli ottavi se:
Inter agli ottavi di finale: le combinazioni
Come già evidenziato, per l'Inter diventa imprescindibile centrare la vittoria sul campo del Borussia Dortmund per sognare gli ottavi di finale. Lo scontro diretto tra PSG e Newcastle, infatti, potrebbe spalancare scenari favorevoli: i nerazzurri potrebbero mettere la freccia ai danni della squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure di entrambe in caso di pareggio. Nel primo scenario sarebbe necessario che si concretizzino cinque delle combinazioni possibili, mentre nel secondo ne basterebbero quattro. Da tenere d’occhio anche il risultato della Juventus, attualmente a pari punti: un successo della Vecchia Signora contro il Monaco potrebbe permettere ai bianconeri di scavalcare l’Inter grazie alla differenza reti, oggi a +6 per la formazione di Chivu e a +4 per quella guidata da Spalletti.
- Il Liverpool perde col Qarabag;
- Il Tottenham non vince a Francoforte;
- Il Chelsea viene fermato a Napoli;
- Il Barcellona non batte il Copenaghen;
- Lo Sporting non esce vincente a Bilbao;
- Il Manchester City non supera il Galatasaray;
- L'Atletico Madrid non vince col Bodo;
- L'Atalanta non supera l'Union Saint-Gilloise.
Champions League, il quadro della Juve
Per scongiurare gli spareggi, infatti, bianconeri dovrebbero vincere e sperare che si verifichino almeno 6 di questi scenari:
- Liverpool che perde con il Qarabag
- Tottenham che non vince a Francoforte
- Chelsea che si ferma a Napoli
- Barcellona che non batte il Copenaghen
- Sporting che non vince a Bilbao
- City che non batte il Galatasaray
- Atletico che non vince con il Bodo
- Atalanta che non supera l’Union Saint Gilloise
- Inter che non vince a Dortmund.
Ma a prescindere dal più roseo degli scenari, fare punti a Monaco permetterebbe ai bianconeri di presentarsi al sorteggio di Nyon (in programma venerdì) da testa di serie. Cosa significa? Non solo che la Juve sarebbe certa di giocare la gara di ritorno dei playoff in casa (a differenza dell’anno scorso, persa a Eindhoven), ma che avrebbe modo di evitare le formazioni più temibili tra le varie escluse dal giro del G8. Per intenderci - guardando la classifica attuale, che potrebbe comunque cambiare radicalmente all’ultima giornata - una tra Barcellona, Manchester City, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.
