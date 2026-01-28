Champions, la situazione di Juve-Inter-Atalanta-Napoli: le combinazioni per gli ottavi e i playoff

Avete presente lo spiegone che Stanis illustra alla figlia di Mazinga in Boris? Ecco, ora facciamo lo stesso con la Champions League. Tutto è ancora in bilico per molte squadre, anche per chi come Arsenal e Bayern Monaco è già certo degli ottavi di finale. Infatti ci sono le prime due posizioni da difendere, visto che garantirebbero un vantaggio nella fase a eliminazione diretta, ovvero giocare il ritorno in casa fino alla semifinale, mentre la terza e la quarta lo faranno fino ai quarti. Se una testa di serie viene eliminata, chi la butta fuori assorbe tutti i suoi diritti nel tabellone. Ma veniamo alle italiane: Atalanta, Inter e Juve sono certe dei playoff e hanno ancora qualche speranza di arrivare nelle prime otto, mentre il Napoli deve vincere contro il Chelsea visto che con un pari servirebbe poi veramente un miracolo. Andiamo per gradi e vediamo tutte le situazioni, partendo dal regolamento Champions.