Monaco-Juve, diretta Champions: risultato e classifica in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Novanta minuti per sperare: la Juve è ancora in lotta per le prime otto posizioni del girone unico della Champions , che garantirebbero la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Non è impossibile, anche se le combinazioni da centrare sono molte . Una cosa è certa, i bianconeri devono vincere. Tre punti per rimanere anche nei primi sedici posti e assicurarsi un playoff più agevole, con il ritorno in casa, come alternativa al sogno top 8 . Spalletti ha annunciato qualche cambio di formazione , ma ha ribadito anche la voglia di crescere e confermarsi. Tocca ai suoi ragazzi rispondere ancora una volta presente, dopo la bella vittoria contro il Napoli. I monegaschi invece non vincono da tre partiti e sono reduci dal pareggio senza gol contro il Le Havre.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i dati e le statistiche sulla sfida di Champions League tra Monaco e Juve.

Sarà José Maria Sanchez Martinez a dirigere la sfida tra Monaco e Juventus, in programma mercoledì allo Stade Louis II e valida per l'ultimo turno della League Phase di Champions League. L’arbitro spagnolo sarà affiancato dagli assistenti connazionali Cabanero e Prieto, mentre il quarto uomo sarà Busquets Ferrer, completando così una squadra tutta iberica sul terreno di gioco. Al VAR è stato designato Soto Grado , con il portoghese Narciso nel ruolo di AVAR.

Nelle ultime tre partite di Champions League della Juventus, David ha collezionato 2 gol e 1 assist . L'ultimo attaccante a contribuire a un gol in UCL in quattro partite consecutive è stato Cristiano Ronaldo , che tra agosto e dicembre 2020 ha fatto 5 gol/assist.

Nel frattempo resta pur sempre gennaio ed è impossibile non pensare al mercato . La Juve ha annunciato che Douglas Luiz giocherà il resto della stagione all' Aston Villa , dove si trasferisce in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 25 milioni più 3,5 di bonus . Ecco il comunicato: "Douglas Luiz continuerà la sua avventura in Premier League. Il centrocampista brasiliano, rientrato in anticipo dal prestito al Nottingham Forest dopo aver collezionato 14 presenze, si trasferisce ora all’Aston Villa, sempre a titolo temporaneo, fino al termine della stagione".

Chissà per chi tiferà Pogba… dalla tribuna

Il più grande assente questa sera sarà Paul Pogba, il tanto atteso ex della partita. Il centrocampista francese dopo la fine della squalifica per doping ha firmato con la formazione monegasca, ma fin qui ha trovato pochissimo spazio, tra forma fisica non ottimale e i soliti problemi fisici. Anche contro la Juve il Polpo non ci sarà, fermato dall'ennesimo infortunio, e guarderà quindi la partita dagli spalti. E la domanda quindi sorge spontanea: per chi tiferà? Cuore diviso a metà per il povero Paul.

Dall'ex Zakaria al talento di Ansu Fati: le possibili scelte di Pocognoli

La sfida tra Monaco e Juve si avvicina e Pocognoli si prepara a schierare i suoi uomini migliori. In porta il favorito è Kohn, con Caio Henrique, Teze, Kehrer e Vanderson in difesa. In mediana pronti Zakaria e Camara, mentre sulla trequarti Golovin, Fati e Akliouche dovrebbero agire a supporto di Balogun.

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Caio Henrique, Teze, Kehrer, Vanderson; Zakaria, Camara; Golovin, Fati, Akliouche; Balogun. Allenatore: Pocognoli

I convocati di Spalletti

Ma oltre all'11 titolare, su chi altro potrà contare l'allenatore bianconero? Gli unici assenti per la sfida contro il Monaco sono Vlahovic, Rugani e Milik, mentre si rivede Pinsoglio, out contro il Napoli per un leggero stato influenzale. Ecco la lista completa dei convocati: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal

Juve, la probabile formazione contro il Monaco

La Juve si prepara a scendere in campo nell'ultima giornata della League Phase di Champions League. Per i bianconeri sarà importante fare almeno un punto e Spalletti prepara qualche novità di formazione. Dalla difesa all'attacco: ecco le scelte dell'allenatore bianconero.

Dove vedere in tv e in streaming Monaco-Juve

La sfida tra le formazioni di Pocognoli e Spalletti è in programma alle ore 21 di mercoledì 28 gennaio. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sul canale Sky Sport (252) e in streaming sulla piattaforma Now.

Stadio Louis II - Principato di Monaco