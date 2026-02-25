Tuttosport.com
Italiano avvisa: "Il Bologna parte in vantaggio ma sarà dura. Il Bodo ha insegnato che..."

Il tecnico rossoblù si prepara alla sfida di ritorno del playoff di Europa League contro il Brann: ecco le sue parole alla vigilia
3 min
BOLOGNA - Si riparte dall'1-0 dell'andata firmato Santiago Castro, il Bologna si gioca l'accesso agli ottavi di Europa League al Dall'Ara nel match di ritorno del playoff contro il Brann. Il tecnico, Vincenzo Italiano parla così alla vigilia dell'importante sfida: "Intanto dobbiamo superare questo turno e regalare alla nostra gente un cammino in Europa più lungo possibile. Dal Brann mi aspetto una squadra che vorrà alzare la pressione, dobbiamo sfruttare ogni spazio che ci daranno".

Il calcio norvegese e Bernardeschi

E sul calcio norvegese con l'eliminazione dell'Inter contro il Bodo: "Il loro è un calcio in crescita, come l'ha dimostrato la loro nazionale. Noi siamo comunque in vantaggio, diciamo il 51% contro il 49% per loro". Italiano prosegue: "Perdiamo dei giocatori importanti come Heggem e Miranda. Odgaard non me lo sono dimenticato, con la Lazio e Milan ha giocato, a Torino ha giocato da centravanti, Lykogiannis sta cercando di ritornare il prima possibile. Dallinga e Castro? Si fa fatica per alcuni giocatori il riprendersi da una gara all'altra, domani vedremo. Bernardeschi fisicamente è un animale, sta tornando al livello prima dell'infortunio con l'Inter, è un campione d'Europa, è uno dei più esperti, in questi mesi può ancora crescere, era arrivato a una condizione grandiosa, prima dell'infortunio".

"Ho sempre paura di questi avversari"

Poi torna sull'avversario di domani: "Ho sempre paura di questi avversari, non ha una grande fisicità e struttura, forse aver perso Helland e l'altro centrale ha influito ma hanno una grande intensità. Se continuano a buttare palloni nella nostra metà campo, si potrebbe andare in difficoltà. In quel momento che saremo in possesso, possiamo subito rispondere."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

