Italiano avvisa: "Il Bologna parte in vantaggio ma sarà dura. Il Bodo ha insegnato che..."

Il calcio norvegese e Bernardeschi

Il tecnico,parla così alla vigilia dell'importante sfida: "Intanto dobbiamo superare questo turno e regalare alla nostra gente un cammino in Europa più lungo possibile. Dal Brann mi aspetto una squadra che vorrà alzare la pressione, dobbiamo sfruttare ogni spazio che ci daranno".

E sul calcio norvegese con l'eliminazione dell'Inter contro il Bodo: "Il loro è un calcio in crescita, come l'ha dimostrato la loro nazionale. Noi siamo comunque in vantaggio, diciamo il 51% contro il 49% per loro". Italiano prosegue: "Perdiamo dei giocatori importanti come Heggem e Miranda. Odgaard non me lo sono dimenticato, con la Lazio e Milan ha giocato, a Torino ha giocato da centravanti, Lykogiannis sta cercando di ritornare il prima possibile. Dallinga e Castro? Si fa fatica per alcuni giocatori il riprendersi da una gara all'altra, domani vedremo. Bernardeschi fisicamente è un animale, sta tornando al livello prima dell'infortunio con l'Inter, è un campione d'Europa, è uno dei più esperti, in questi mesi può ancora crescere, era arrivato a una condizione grandiosa, prima dell'infortunio".