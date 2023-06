Europei Under 21: l'Inghilterra vince e passa il turno, Germania battuta

KUTAISI (Georgia) - Dopo la qualificazione di Spagna e Ucraina anche l'Inghilterra strappa il pass per i quarti dell'Europeo U21. Due vittorie su due per i Tre Leoni che superano per 2-0 Israele mettendo al sicuro il primo posto nel girone. Al quarto d'ora sblocca Gordon su assist di Gibbs-White mentre il raddoppio arriva al minuto 68 con il talento dell'Arsenal Smith Rowe, servito ancora una volta dall'esterno del Nottingham. Per Israele un solo punto in classifica, ma ancora la speranza di potersi giocare il passaggio del turno nell'ultimo turno contro la Repubblica Ceca.