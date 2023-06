Italia-Svizzera, Parisi: il primo gol con l'Under 21 e la dedica speciale

CLUJ (Romania) - L'Italia Under 21 rialza la testa nell'Europeo di categoria e si rilancia in chiave qualificazione superando per 3-2 la Svizzera. Una vittoria sofferta per gli azzurrini di Nicolato che calano il tris nel primo tempo per poi subire il ritorno degli elvetici che non riescono però a completare al rimonta. Il momentaneo triplo vantaggio dell'Italia è arrivato con Fabiano Parisi che al termine della sfida ha commentato: "Innanzi tutto faccio i complimenti a compagni e staff perché non era facile, abbiamo approcciato bene poi nel secondo dovevamo entrare con la testa giusta, sapevamo che la Svizzera era forte e una squadra di qualità".