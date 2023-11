Gnonto salva l'Italia U21 in Irlanda: doppietta e pari al 96'

Gnonto risponde a Phillips: 1-1 al 45'

I padroni di casa si affidano soprattutto alla velocità di Emakhu, che dopo 7' prova - invano - a impensierire Desplanches da posizione impossibile, la reazione dell'Italia è affidata ai tentativi - ribattuti - di Ndour e Zanotti, inframmezzati dall'occasionissima non sfruttata da Gnonto, in sospetto fuorigioco. L'inerzia della partita sembra inibire gli Azzurrini, prevedibili e poco incisivi sotto porta e gli urlacci di ct Nunziata dalla panchina fanno da prologo al vantaggio irlandese: è il 31' quando Armstrong scappa via a Pirola sull'out mancino e mette un pallone insidiosissimo nel cuore della nostra area, Curtis cicca la sfera, ma il suo goffo tentativo diventa un assist al bacio per Phillips che, di destro, sigla l'1-0. Cresce la tensione in campo - ammoniti Coppola, Ndour ed Emakhu, che rischia forse qualcosa in più - meno lo spettacolo, anche se gli U21 dell'Eire hanno una buona chance in chiusura di primo tempo con MacNulthy, ma non inquadra lo specchio. A un passo dal duplice fischio, fiammata improvvisa di Gnonto, mano larghissima di Lawal e rigore ineccepibile: l'ex Inter va sul dischetto e firma il pareggio.

Gnonto risponde ad Armstrong al 96'

C'è Casadei al posto di Esposito al rientro in campo dagli spogliatoi, ma al 48' i nostri avversari tornano avanti: tiro-cross di Grehan, Desplanches la battezza fuori ma la palla sbatte contro il palo e Armstrong è il più lesto a ribadirla in rete. L'Italia appare ora in grossa difficoltà e subisce la pressione irlandese, così Nunziata corre ai ripari e getta nella mischia Koleosho, Campione d'Europa con l'U19 e al debutto con l'U21, in luogo di uno spento Ndour. Il ct cerca un cambio di marcia che non arriva, sono piuttosto i frequenti errori tecnici a descrivere la prestazione degli Azzurrini, su un terreno di gioco - per dovere di cronaca - in condizioni tutt'altro che ottimali. Il cronometro scorre in fretta fino al 63', quando Gnonto va via in velocità ai diretti marcatori, ma non trova in mezzo Fabbian tutto solo. Sorte analoga, pochi secondi più tardi, per Koleosho, dopo un bello spunto sull'out mancino. Ancora il talento del Burnley, nato negli States da padre nigeriano e mamma italo-canadese, che parte con tecnica e rapidità dalla corsia sinistra, quindi serve Fabbian, che calcia contro i guantoni di Keeley. Calafiori rimedia un giallo di frustrazione che manda su tutte le furie Nunziata, poi Zanotti sbaglia la misura di un passaggio che avrebbe mandato in porta Gnonto: è il 75' e Ambrosino entra al posto di Fabbian, mentre - su un erroraccio di Coppola - serve un grande intervento di Desplanches per evitare il tris di Armstrong. Turicchia per Calafiori è l'ultimo cambio tra le fila dell'Italia, ma è clamorosa la chance al minuto 90: Gnonto calcia dal limite e sbatte contro il palo, sulla ribattuta si avventa Zanotti a botta sicura, ma Keeley si rialza in una frazione di secondo e blocca sulla linea di porta. Sembra tutto finito sull'occasione non sfruttata da Ambrosino dopo l'ennesima giocata di Koleosho, ma al 96', da un tiro di Bove, Gnonto ci mette la testa e firma la doppietta, complice la deviazione involontaria di Healy che beffa il proprio portiere: finisce 2-2 a Cork, gli Azzurrini restano in vetta al girone.