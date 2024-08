FANTACUP, guida ai portieri: i top e le sorprese del listone

La nuova Serie A è alle porte e con essa anche una nuova stagione di Fantacalcio ® all'insegna dei colpi di mercato , di strategie studiate nei minimi dettagli in vista della fatidica asta e le sorprese che possonono rivelarsi talvolta fondamentali ai fini del posizionamento finale in classifica. Uno dei ruoli chiave al fanta è sicuramente quello del poritere, dalla cui rete inviolata potrebbe scaturire un importante bonus. Riuscire a mantenere la porta inviolata, ottenendo bonus dal clean sheet del numero uno, sarebbe quindi un grande vantaggio in termine di punteggio. Ecco dunque le cinque sicurezze tra i pali e le tre possibili sorprese su cui puntare all'asta di quest'anno.

1. Sommer - Inter (Quotazione 18)

Il portiere dei campioni in carica è, non a caso, quello con la quotazione più alta. Nell'ultima stagione ha assicurato sicurezza tra i pali, con la media di un goal subito ogni due partite. Statistiche importantissime per il portiere, che ha subito soltanto 19 goal in tutto il campionato in cui ha mantenuto la rete inviolata per ben 19 partite. Top indiscusso in vista dell'asta.

2. Di Gregorio - Juventus (Quotazione 17)

Nuovo acquisto tra i pali per i bianconeri. L'uomo DiGre ha preso di fatto il posto di Szczesny che potrebbe presto lasciare Torino. Il nuovo numero uno della Juventus è reduce da un'ottima stagione con il Monza, in cui ha concesso 33 goal in 35 partite da titolare, mantenendo la rete inviolata in 13 match e parando anche due rigori sui cinque totali. Sarà la sua prima volta in un top club e la voglia di continuare a far bene c'è tutta. È sicuramente un portiere a cui ci si può affidare.

3. Maignan - Milan (Quotazione 15)

La sicurezza tra i pali del numero uno francese è invidiabile. Sono 34 goal subiti in 29 partite nell'ultima stagione per Maignan, con 11 clean sheet. Il nuovo muro nella retroguardia del Milan - Pavlovic - sarà sicuramente un fattore in più per puntare sul numero uno del Milan al fanta.

4. Carnesecchi - Atalanta (Quotazione 13)

Dopo un'iniziale alternanza con Musso, Carnesecchi ha ufficialmente spodestato il portiere argentino: continuerà ad essere lui il titolare in Serie A a seguito delle innumerevoli prestazioni positive mostrate nell'ultima stagione. Per lui 29 partite e 30 goal subiti mentre le volte in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata sono 9. Anche sul giovane azzurro si può puntare in vista dell'asta.

5. Svilar - Roma (Quotazione 13)

L'exploit del numero uno dei giallorossi è arrivato nel girone di ritorno dell'ultima stagione. Alla scorsa asta è stato acquistato principalmente in blocco con Rui Patricio, il titolare della Roma quantomeno fino all'arrivo di De Rossi in panchina. Quest'anno lo scenario è completamente differente, con Svilar che si appresta a difendere i pali del club giallorosso sin dalla prima giornata, dopo aver concesso 19 reti in 15 partite e 5 clean sheet nell'ultima stagione.

