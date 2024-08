FANTACUP, 3 colpi da 1 credito che possono fare la differenza all’asta

Il campionato di Serie A sta per partire ed è il momento della tanto attesa asta del Fantacalcio® . C'è chi punta sui soliti giocatori, chi sul cosiddetto "usato sicuro" e poi ci sono i temerari che si lanciano alla ricerca di nuove sorprese, le rivelaizoni della prossima stagione. Gli acquisti low cost sono spesso difficili da individuare , quindi scopriamo insieme 3 colpi a 1 credito partendo dalla quotazione di inizio stagione su fantacalcio.it per chi utilizza la modalità di gioco a listone.

Fantalcio, 3 giocatori low cost

Il primo è Sazonov del Torino.

Quotazione: 1

Ad oggi Vojvoda è adattato come braccetto di destra nella difesa a tre di Vanoli, con Coco e Masina a completare la retroguardia. Ma lui è certamente più adatto a ricoprire quella zona di campo. Lo stesso Vojvoda andrebbe così a contendere il posto a Lazaro sulla corsia sinistra, per caratteristiche il suo ruolo è quello. Ecco perché il georgiano classe 2002 può giocarne parecchie (mercato permettendo).

Un'altra sorpresa potrebbe essere rappresentata da Nicolussi Caviglia della Juventus.

Quotazione: 1

Nonostante sia in uscita dai bianconeri già da un po' e non sia stata trovata ancora una nuova squadra, non toglie nulla al fatto che si tratta di un potenziale affare. Il Venezia è la formazione più quotata per aggiudicarsi il centrocampista, ma la concorrenza non manca: Parma e Cagliari sono sulle sue tracce. A Salerno ha già dimostrato di avere le qualità per fare bene e ha tra le corde anche qualche bonus. Occhio.

Altro affare potrebbe essere Mutandwa del Cagliari.

Quotazione: 1

I fantallenatori ricorderanno la rete pazzesca alla Fiorentina sul finale dello scorso campionato, che coincise con il suo esordio in Serie A. L'ala zambiana riparte proprio da lì. Nonostante il poco minutaggio, ha dimostrato sin da subito delle ottime qualità, e con Nicola potrebbe trovare molto spazio. Rivelazione dell'attacco rossoblù? Chissà, ma i presupposti ci sono tutti. Quindi, perché no?